Les concessionnaires bradent leurs voitures avant le malus de janvier

Dès le 1er janvier 2020, les véhicules qui émettent plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre se verront infliger un malus écologique qui varie selon le modèle. De leur côté, les concessionnaires anticipent la situation en octroyant jusqu'à 30% de remise afin d'épuiser leur stock d'ici à la fin de l'année 2019. Une aubaine pour les clients pour qui la nouvelle réglementation n'est pas encore assez claire.