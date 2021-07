Les concours de sculptures de sable font florès à Saint-Michel-Chef-Chef

Ce ne sont pas les Jeux olympiques, mais la compétition est tout aussi féroce sur la plage de Tharon. Une vingtaine d'équipes s'y affrontent pour créer la plus belle œuvre de sable. Cette famille vient relever le défi chaque année, alors les enfants ont l'habitude. Le matin, ils trouvent leurs matériaux sur la plage. Le grand-père, lui, endosse le rôle de l'architecte. Armés de leurs pelles et de leurs mains, les candidats ont une heure pour bâtir des œuvres sorties tout droit de leurs imaginations. Les parents ne se font pas prier pour mettre les mains dans le sable et aider leurs enfants du mieux qu'ils le peuvent. "C'est ludique et en plus, ça fait marcher l'imagination de l'enfant. Il est heureux sur la plage et c'est ça qui est important", lance un père de famille. La tâche est difficile pour le jury. Il doit établir un classement basé entre autres sur la créativité, la beauté et le travail d'équipe. Les champions du jour sont les créateurs du bernard-l'hermite. Pas de médaille ce jeudi, mais des récompenses et des cris de joie pour célébrer la victoire.