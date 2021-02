Les confidences de Nicoletta pour ses 50 ans de carrière

Avec un tempérament de feu et un timbre brûlant, Nicoletta est un monument de la chanson française. Tout démarre à Saint-Germain-des-Prés il y a 50 ans. Deux ans plus tard, elle sort un premier tube et c'est déjà la consécration. Emmenée dans le tourbillon du show business, elle est invitée sur tous les plateaux de télévision. Et sa vie est un manège. Dans le livre “Soul Sister” qui retrace sa carrière et ses années de scène, Nicoletta se dévoile entre rires et émotions. Sa chanson "Il est mort le soleil", elle la chantait comme une petite jeune fille romantique qui a perdu son petit fiancé. Un jour, une dame lui avait dit : "ça me fait bien de l'entendre parce que mon fils est mort. Et c'était mon soleil". "Alors là, tu le prends en plein cœur", se désole-t-elle. Son premier passeport pour la gloire arrive en 1971. Avec le titre "Mamy Blue", les gens pensent qu'elle parle de sa grand-mère mais il s'agit en fait de sa mère. "J'ai appris sa mort sur un télégramme", déclare-t-elle. Amie fidèle, la chanteuse est aussi généreuse avec son public.