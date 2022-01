Les confréries de Champagne fêtent la Saint-Vincent

Cela fait deux ans que les confréries de Champagne attendaient ce moment. Une célébration de Saint-Vincent, avec pour commencer, le traditionnel défilé sur la belle avenue de Champagne à Épernay. Chaque village viticole est représenté par ses vignerons avec chacun leur Saint-Vincent en tête de cortège. "Le temps est avec nous, donc tout va bien", confie Gilles Marguet, de la confrérie de Mesnil-sur-Oger (Marne). Comme le veut la tradition, les grandes maisons de champagne sont aussi de la fête. "On vient représenter notre maison et en tenue d'époque, 1743, l'année de création de notre maison", lance l'un des participants. Plus étonnant encore, l'Évêque de Châlons-en-Champagne, Mgr François Touvet, a aussi défilé devant une relique de circonstance. "C'est un reliquaire avec un petit bout d'ossement qui est conservé précieusement à Épernay pour faire honneur au travail de tous les vignerons", explique-t-il. Et c'est l'Évêque qui accueille les confréries au sein de la grande église du village pour une messe pleine d'émotion pour les vignerons. Évidement, il n'y a pas eu de soirée d'intronisation et de dégustation, comme il en est coutume après la messe. Mais la Champagne a honoré Saint-Vincent et c'est l'essentiel. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux