Les conseils au jardin : ce qu'il faut faire et ne pas faire

Muni de sa griffe, Pascal est venu de bonne heure au jardin, avant même que la brume ne se lève. Pas de précipitation, il chouchoute sa terre qui lui rend bien mais il n'y plantera rien. Un peu de patience au moins jusqu'aux Saints de glace, du 11 au 13 mai, car les gelées qui accompagnent la rosée du matin perdurent. Selon Colette, il ne faut surtout pas couvrir les petits pois qui ont encore besoin d'un peu de chaleur. Même couvertes, les cucurbitacées n'ont pas survécu au froid de ces derniers jours. Alors que c'est le moment pour les pommes de terre de sortir leurs premières feuilles, il ne faut pas les laisser faire. Il ne faut surtout pas qu'elles voient le jour tant qu'il y a des gelées. "Elles sont en train de sortir mais je les butte au fur et à mesure", explique un agriculteur. Et puis, il ne faut pas oublier d'arroser et ne pas laisser le liseron envahir les serres. En revanche, il est permis de profiter du chant des oiseaux et du parfum du printemps.