Les conseils de Thomas Pesquet pour ne pas s'ennuyer à la maison

Etre confiné à la maison n'est pas évident. Chaque matin, on se demande ce qu'on peut bien faire de sa journée. Pour nous aider, un spécialiste en la matière a donné quelques conseils bien utiles sur Internet. Il s'agit de Thomas Pesquet qui a passé six mois dans quelques mètres carrés de la station spatiale internationale. Il préconise entre autres la lecture et les loisirs créatifs pour passer le temps à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.