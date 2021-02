Les conseils et astuces pour conduire sur la neige

Dans le massif des Vosges, le soleil est radieux, les sommets enneigés, mais toutes les chaussées sont au noir. Laurent David, agent technique, est justement chargé de l'entretien des routes à Aillon-le-Jeune (Savoie). Son principal conseil : toujours être équipé de quatre pneus neige ou de chaînes. Tous les montagnards ont une solide expérience de la conduite dans des conditions extrêmes. Les routes sinueuses sont parfois difficilement praticables, alors il faut rester vigilants. Selon Joseph Dicaro, facteur, il faut conduire en souplesse, éviter de s'énerver, anticiper et garder largement ses distances de sécurité. Lionel Carroz, fromager ambulant, sillonne le massif et effectue 120 000 km en moyenne chaque année. Pour lui, avec la neige, il faut d'abord choisir le bon rapport. Il recommande de rester maître de sa vitesse, et si possible, éviter les freinages intempestifs. Dans tous les cas, on doit savoir renoncer à prendre son véhicule quand la situation l'exige.