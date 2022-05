Les coquelicots colorent les champs au printemps

Son rouge vermillon fait perdre la tête. À l’arrivée des beaux jours et pendant tout l’été, les coquelicots colorent les champs, pour le plus grand plaisir des promeneurs. Cette plante vivace, de la famille des pavots, pousse sur des étendues immenses, à condition que la terre soit saine. Dorothée Coutarel, passionnée de plantes médicinales à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), cueille les pétales pour en faire des tisanes. On peut aussi couper les fleurs entières, malgré leur fragilité. Cette fleur d’été peut aussi se déguster. Dans sa ferme, France Charvin, agricultrice de Châtillon-Saint-Jean (Drôme), fabrique du sirop de coquelicot. La première étape est de verser les fleurs fraîches dans de l’eau froide, avant de chauffer le tout. On ajoute ensuite du citron et du sucre. Cette recette traditionnelle, les Romains la préparaient déjà pour les bienfaits que la fleur apporte. On le sert simplement avec un peu d’eau. Le goût du coquelicot se révèle alors, et procure la même impression que dans les champs, une dose de douceur. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi