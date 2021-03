Les coques, la pépite de la baie de Somme

Le soleil n'est pas encore levé, mais des ombres s'aventurent déjà dans la baie de Somme. En tracteur, à pied ou à vélo, c'est une étrange procession qui commence au large de la pointe du Hourdel. Il faut faire vite. À près de deux kilomètres des côtes, c'est une course contre la marée montante. Comme des chercheurs d'or, les pêcheurs à pied grattent le sable à la recherche de coques, la pépite de la baie. C'est un travail harassant. Un sacerdoce pour les plus de 200 pêcheurs habilités à récolter le précieux coquillage. Joël, par exemple, est dans la pêche comme son père avant lui. Le gisement est généreux cette année. Les seaux se remplissent vite. En à peine une heure, il faut déjà partir et charger les sacs sur les vélos sans selle, un outil indispensable du pêcheur à pied. En ce moment, les coques se vendent à 2,5 euros le kilo. C'est un bon prix. Ils sont écoulés sur le marché français, mais les Espagnols sont également friands de ce produit. La saison s'achève en avril et reprendra cet été dans la baie.