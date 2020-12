Les coquilles de Noël, des brioches en forme de petit Jésus

C'est une douceur sucrée qui lance la saison des fêtes. Pour les Ch'tis, les coquilles de Noël parlent au ventre et au cœur. Elles replongent Christian dans ses souvenirs d'enfance. C'est la spécialité d'une boulangerie de Tourcoing depuis quatre générations. Cinq heures du matin en cuisine, dans le pétrin, il n'y a que de bons produits frais, de la farine, du lait fermier et des œufs ainsi que beaucoup de beurre. Une recette généreuse à laquelle on ajoute de gros morceaux de sucre. La pâte est bien lisse. Après trente minutes de repos, le boulanger la façonne pour lui donner sa forme bien particulière. Dernière astuce, un coup de ciseaux libérateur. Puis il suffit d'entrer le tout au four à 215 degrés. Pour une coquille d'un kilo, il faut compter quarante minutes. Quand elle est bien dorée, c'est qu'elle est prête. À Tourcoing, on fabrique chaque année 18 tonnes de coquilles pour les fêtes. Les gens en réclament de plus en plus tôt. La maison Planckaert envoie tous les ans à Noël des coquilles aux Etats-Unis ou en Australie, pour des expatriés du Nord, en mal de réconfort.