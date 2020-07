Les cornichons français se font rares sur les étals

Puisque le pays n'en produit quasiment plus, il faut aller sur les marchés pour trouver une production locale. À Tours (Indre-et-Loire), seule une commerçante en a sur son étalage. Dans les champs, les maraîchers s'activent également pour la récolte de plus en plus maigre. Pour ce qui est de la préparation, pas besoin de les frotter, il suffit de les dégorger dans de gros sels. Il faut ensuite les rincer, les égoutter et rendez-vous au jardin pour l'atelier de mise en pot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.