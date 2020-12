Les correspondants adressent un message à Jean-Pierre Pernaut

Les correspondants d'aujourd'hui, d'hier et des tous débuts du JT de 13H sont aujourd'hui émus pour le départ de Jean-Pierre Pernaut. Cette vedette du quotidien a tissé avec eux des liens d'amitié et de fraternité durant toutes ces années. Ce qui fait que tous se souviennent de lui. Certains ont même tenu à lui dire quelques mots. Gabriel Natta, correspondant à Nice, lui adresse "un petit conseil pour la suite". "Il faut que tu suives tes rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Les couloirs sans fenêtres, tu sauras les reprendre. Mais je voudrais te dire quelque chose de tendre. Au revoir et merci et je t'aime". "Jean-Pierre, grâce à toi, j'ai rencontré des milliers de personnes (...) Et à chaque fois , je me dis en pensant à ces 26 ans passés en ta compagnie et dans tes équipes, je me dis que ma carrière professionnelle a été une grande fête", a témoigné Jean-François Garcia, correspondant à Montpellier. Jean-Marie Deleau, correspondant à Lyon, lui, évoque un trésor laissé par Jean-Pierre Pernaut. Un trésor sur les régions françaises. Pour Sylvain Dhollande, à Toulouse, le message est simple : "Merci Jean-Pierre".