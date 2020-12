Les correspondants chantent pour Jean-Pierre Pernaut

Nos correspondants ont voulu témoigner leur amour et leur affection pour Jean-Pierre à travers une chanson de Joe Dassin. Sébastien Hembert a un peu réécrit les paroles car il aime bien faire cela. Dans le clip, tout le monde a joué le jeu. Le message est clair : "on t'aime tout simplement et on ne se dit pas tout à fait au revoir".