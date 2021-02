Les Côtes-d'Armor sous une couche de neige inédite depuis onze ans

C'était une matinée plutôt inhabituelle pour Chantal et sa famille. Comme tout le village de Trémuson (Côtes-d'Armor), leur voiture est recouverte d'un manteau blanc qu'il a fallu enlever. Les routes secondaires sont encore bien blanches, mais la situation devrait s'améliorer dans la journée. En attendant, Guillaume, lui, a quelques difficultés pour manœuvrer. L'infirmier à domicile n'a pas l'habitude d'avoir autant de neige, alors il n'a prévu ni chaînes, ni pneus neige. Son alternative : rouler plus doucement. Yann, chauffeur routier, recommande aussi d'éviter une accélération ou une décélération brusque sur la route. Dans ces conditions météorologiques, il conseille de faire attention aux autres et d'anticiper la conduite. Par ailleurs, d'autres habitants ont choisi tout simplement de se passer de leur véhicule. Si le soleil a pointé son nez en fin de matinée, les températures restent glaciales en Bretagne. La neige pourrait revenir jeudi, mais rien à voir avec ces derniers jours.