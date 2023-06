Les couleurs de l’été sur nos marchés

Leurs belles teintes orangées les rendent irrésistibles. Les abricots font leur apparition sur les marchés, et avec eux, les étals prennent enfin des couleurs estivales. "Les cerises commencent à être jolie, un peu plus craquantes. On a des fraises, ça il y a petit moment qu'on a attaqué, et bien entendu le melon. On a beaucoup de produits locaux, ça commence à être sympa à travailler pour nous", confie un commerçant qui propose des fruits du coin. Et cela tombe bien, les abricots sont récoltés à seulement quelques kilomètres. Par chance, cet arboriculteur n'a connu aucune intempérie, ses fruits ont eu le temps de se gorger de soleil. "Gustativement, c'est très bon. En plus, avec la chaleur qu'on a, ça magasine beaucoup de sucre. Tous les éléments sont réunis pour une belle saison", rapporte Maxime Gervasoni, producteur d'abricots. Les résultats sont déjà là, vendus un peu moins de six euros le kilo, les abricots font le bonheur des clients. Et ce n'est que le début, d'autres fruits d'été, les pêches et les nectarines se feront aussi leurs places sur les marchés d'ici deux semaines. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia