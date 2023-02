Les couleurs de l'Île aux fleurs

C'est l'Éden des colibris. Ce petit oiseau aux mille battements d'ailes se régale du nectar des fleurs de l'île. Arbres, plantes, fleurs, il y en a partout dans les montagnes ou sur la côte. Au Carbet, au nord-ouest de la Martinique, l'Habitation Latouche date du XVIIe siècle. Cette ancienne plantation de canne à sucre, avec sa cascade et ses vieilles machines, est devenue un zoo. Sabine Rierny est soigneuse, mais aussi passionnée de faune et de flore. Elle donne son petit-déjeuner à une tortue mâle de 37 ans. L'animal figure parmi l'une des plus grosses du monde. Il est originaire d'Afrique et pèse 60 kilos. Au bord de la mer des Caraïbes, cet écrin de verdures est un refuge pour une cinquantaine d'espèces animales. Les Tamarins empereurs doivent leur nom à Guillaume II, le dernier allemand aux célèbres moustaches. Ces primates côtoient une petite colonie de flamants roses. Le parc abrite un arbre géant de 25 mètres de haut. Derrière cet arbre majestueux, se cache aussi une partie sombre de l'histoire de la Martinique. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, L. Renault