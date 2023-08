Les coulisses de la nouvelle matinale de LCI

Le journaliste Jean-Baptiste Boursier est l'un des nouveaux visages de la matinale de LCI. C'est un programme revisité. Il nous confie que c'est : "Plus d'analyse, plus d'expertise, c'est vraiment ça la signature du 6/9. On a un excellent spécialiste de l'international, une excellente spécialiste de la politique, un excellent pro sur l'économie, donc sur chaque sujet, on va trouver des angles différents pour aller plus loin". Des experts à ses côtés de six heures à neuf heures, du lundi au vendredi. Dernière répétition, derniers ajustements. Bastien Morassi, directeur de la rédaction de LCI, nous explique : "depuis une semaine, on travaille tous les jours, cinq heures par jour, à tester toutes les positions de la caméra et à quel moment les experts interviennent". Ils seront prêts lundi, dès six heures du matin, pour la première de leur émission. TF1 | Reportage C. Casanova, J.F. Drouillet