Les coups de vent s'enchaînent sur le Nord

Le spectacle est toujours aussi fascinant. Quand la mer poussée par le vent vient se fracasser contre la digue et éclabousser les plus téméraires. Ce jeudi matin à Wimereux (Pas-de-Calais), ils sont nombreux à en profiter. Une nature de caractère. Cette semaine, le vent ne quitte plus la côte. Une tempête mercredi, une autre vendredi, mais ici le phénomène n'affole personne. En haut du cap Blanc-Nez, le vent a de quoi déstabilisé. Pour un visiteur lillois, il s'est invité pendant les vacances. Sur la plage en bas, Antoine saisit l'occasion d'une mer plus calme pour sortir sa planche, tout en restant vigilant. La tempête ne reste pas moins dangereuse. Les mairies de Lille et Dunkerque ont fermé les jardins, parcs et zoos par précaution. La tempête s'éloigne vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais celle de vendredi s'annonce beaucoup plus intense. Les spécialistes s'attendent à des rafales qui pourraient atteindre les 150 km/h dans l'après-midi. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette