Les courses camarguaises annulées, le secteur à la peine

En temps normal, à cette période de l'année, les courses camarguaises battent leur plein. Si habituellement, il s'en organise 100 à 120, en raison de la situation sanitaire, un tiers seulement auront lieu cette année. Un coup dur pour les manadiers qui tirent une partie de leurs revenus de ces événements en y louant leurs bêtes. Ces éleveurs se posent des questions sur la pérennité de leur activité d'autant plus que les visites se font rares dans la région. Ils chiffrent leurs pertes à plusieurs millions d'euros.