Les courses camarguaises font leur retour dans le Gard

La bête est prête et personne ne peut espérer l'approcher si facilement. Depuis mercredi, les arènes revivent enfin. Les retrouvailles se font sous conditions : masques obligatoires et accueil réduit à 35% de la capacité de l'arène. Sur la piste, que des nouveaux, côté vaches comme côté raseteurs. C'était leur première course cornes nues, sans protection. "Au début c'est stressant mais dès que la première sort, il faut y aller et là c'est bon, on se lâche. C'est la passion qui parle", explique Milan Boukharta, l'un d'eux. Il faut frôler la bête, danser avec elle pour décrocher les glands sur ses cornes ou la cocarde sur son front. Dans le toril aussi, ça vibre, un peu fébrile. La saison aurait dû commencer en mars, deux mois et demi de travail perdu pour les manadiers. "C'est un métier de gloire. Si la bête que vous faites courir ou si vos gardiens ont bien travaillé, vous avez une satisfaction personnelle", raconte Claude Chaballier, manade dans l'Hérault. A chaque entrée dans l'arène, les vaches progressent, plus agiles, plus vives. Après cette première course, elles perdront leur numéro et gagneront un nom.