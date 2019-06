Les cousinades, un moment unique en famille

La fin du printemps annonce la saison des réunions de familles appelées les cousinades. Il s'agit de réunir tout le monde en misant sur les compétences et la responsabilité de chacun. A Augues-Mortes, une famille décide de louer 18 mobile-homes dans un camping. Diverses activités incitant à la cohésion y sont organisées. La complicité devient plus évidente et chacun est impatient de fixer la prochaine date. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.