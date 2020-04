Les couturières de la Marne mobilisées pour fabriquer des masques

À Meaux (Seine-et-Marne), des couturières bénévoles ont fabriqué des blouses pour les soignants et des masques pour ceux qui sont en première ligne dans leur commune. D'ordinaire restauratrices ou encore directrices d'école, elles se sont rendues utiles dans la lutte contre le Covid-19. Elles ont déjà confectionné près de 150 blouses pour les hôpitaux de la région, et près de 5 000 masques pour les professionnels non soignants. L'initiative, soutenue par la municipalité, a très vite pris de l'ampleur.