Les crèches racontent un voyage au cœur de la Provence

Chaque année à Banon, la réalisation de la crèche provençale dans l'église est une histoire de famille et de copains. Pour créer un décor exceptionnel de quatre mètres de haut, une douzaine de personnes étaient autour de Bernard Borrel. Des dizaines de santons sont disposés dans cette crèche monumentale. Avec les collines, les rivières, la lumière et les mouvements, il a fallu 350 heures de travail pour le réaliser. Le savoir-faire de chacun des bénévoles a également été d'une grande aide.