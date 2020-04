Les crèches vont-elles rouvrir en même temps que les écoles le 11 mai ?

Emmanuel Macron avait annoncé que les crèches rouvriraient en même temps que les écoles. Pourtant, aucune précision n'a été donnée mardi, parmi les mesures de déconfinement pour la rentrée des classes à partir du 11 mai. Une source d'inquiétude pour les établissements, mais aussi un dilemme pour les familles, qui devront composer avec des contraintes professionnelles et des risques sanitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.