Les Crêtes Vosgiennes à moto

Pour profiter de la route des Crêtes, il faut attendre la fente des neiges. Accessible seulement six mois par an, cet axe relie différents sommets des Vosges. Notre convoi, venu d'une vallée voisine, est composé d'une quinzaine de motards. Ils se régalent. "Il y a un peu de dénivelé, ça tourne beaucoup. La route des Crêtes ici, c'est mythique pour nous, motards alsaciens", confie Jean-Marc Schickel. Premier arrêt : le Grand Ballon. C'est le plus haut sommet des Vosges, à 1424 m d'altitude. La vue mérite qu'on s'y attarde. Créé à des fins militaires pendant la Première Guerre mondiale, la route des Crêtes est aujourd'hui un terrain de jeu long de plus de 70 km. Pour se redonner des forces, de nombreuses fermes-auberges jalonnent le parcours. Celle de Hahnenbrunnen (Haut-Rhin) est tenue par la même famille depuis trois générations. Par ailleurs, entre le point le plus élevé et le plus bas de la route des Crêtes, il y a 500 m de dénivelé. Le long de ce trajet, on trouve le jardin du Haut Chitelet. C'est l'un des seuls parcs botaniques de l'Hexagone installés en montagne. TF1 | Reportage C. Hanesse, G. Gravina