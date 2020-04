Les crieurs publics reprennent du service à Saint-Brieuc

Le confinement remet au goût du jour un métier disparu, celui de crieur public. Ces facteurs un peu particuliers redescendent dans les rues pour déclarer des poèmes, lire des petites annonces et des messages. Les demandes sont de plus en plus nombreuses sur Internet. Et chacune de leur sortie est un spectacle qui vient rompre le silence des allées.