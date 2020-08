Les croisières fluviales peinent à attirer les touristes par crainte du Covid-19

Depuis quelques jours, les croisières fluviales ont repris leur activité. Coronavirus oblige, le port du masque est obligatoire dans les espaces communs et les cabines sont désinfectées deux fois par jour. Un contexte sanitaire qui explique d'ailleurs la faible fréquentation de ces navires qui récoltent pas mal d'annulations. Les passagers à bord, par contre, ne regrettent pas d'être venus d'autant plus que les croisiéristes mettent tout en œuvre pour les rassurer.