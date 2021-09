Les croisiéristes font leur grand retour à Villefranche-sur-Mer

La sublime rade de Villefranche n’avait pas vu ça depuis plus d’un an et demi : un bateau de croisière avec, à son bord, près de 1 000 passagers. La plupart sont Américains. Pour l’occasion, la commune a réinstallé son marché éphémère. Les commerçants attendaient cela depuis longtemps. La mairie promet que les bateaux seront désormais plus petits, et le profil des passagers différent. Hélène Cravero, gérante d’une boutique de vêtements, s’en réjouit. Selon elle, les clients sont beaucoup plus aisés. En moyenne, chaque touriste en visite à Villefranche-sur-Mer dépense 30 euros. Mais une fois descendus du bateau, la grande majorité d’entre eux préfèrent monter dans un bus, direction Nice ou Monaco. Au total, 25 bateaux vont se succéder jusqu’à la fin du mois de novembre. Tous devront s’amarrer à un coffre de la Marine nationale, moteur éteint, pour respecter l’environnement. Pour les plus gros, l’ancre sera jetée dans un endroit spécifique afin de ne pas abîmer les fonds marins.