Les croyances locales (2/4) : la fontaine miraculeuse de l'Hérault

A Lunas, dans l'Hérault, une fontaine, jadis gardée secrète, attire bon nombre de visiteurs. En effet, elle a la particularité d'être un traitement oculaire miraculeux. Au XVIIème siècle, elle était réputée pour son caractère curatif des maladies de la peau. Plus tard, elle est devenue la fontaine des yeux. Le rituel est d'imbiber un mouchoir de cette eau, de mouiller les yeux, puis d'accrocher le mouchoir à un arbre destiné à cet effet avec tous les autres pour y laisser le mal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.