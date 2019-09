Les croyances locales (3/4) : le korrigan, une créature qui accompagnait les légendes bretonnes

En Bretagne, l'histoire des lutins korrigans est l'une des préférées des conteurs. Initialement, il s'agit d'êtres très petits, très moches, parfois méchants ou bienfaisants. Ils ont été inventés pour impressionner les plus jeunes, mais pas seulement. En effet, ils ont aussi servi de justificatif pour les paysans qui rentraient tard. Certaines personnes, comme des marionnettistes, ont même voulu donner vie à ces êtres qui ont nourri l'imaginaire de leur enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.