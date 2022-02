Les curés chaussent les skis

C'est un rendez-vous qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Et comme le challenge de l'an passé à été annulé, certains étaient vraiment très pressés d'en découdre sur le ski cette année. Pour cette 60e édition, une cinquantaine de curés venus de tout l'Arc alpin ont chaussé les skis avec chacun, un objectif bien défini. Certains sont venus juste pour participer, d'autres pour clairement gagner. Si le second cas décrit indéniablement les objectifs du père Jean-Yves Urvoy, curé d'Arles (Bouches-du-Rhône), le premier convient plus au père Maurice Sessou, curé de Chanoine. Quelques heures plus tard, les curés remercient le Seigneur pour cette belle journée de communion sur les pistes. Quelques prières et puis très vite, les prêtres hyperactifs se tournent déjà sur le ski du lendemain. Au programme : cinq kilomètres, poussés par les encouragements de ceux qui ne peuvent pas participer au ski de fond. Le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain, en Italie. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot