Les curistes de retour dans les stations thermales

L’impatience des curistes est enfin arrivée à son terme. Ce mercredi matin, ils sont 200, prêts à débuter leurs 18 jours de cures thermales. La course contre le temps est lancée au Mont-Dore. Claude est venu du Sud pour enfin reprendre une cure qu’il suit ici depuis quinze ans. "C’est vrai que ça fait un bien énorme les cures. Ça évite souvent de prendre des anti-inflammatoires qui sont nocifs au niveau de la santé", explique-t-il. Dans les bassins, des plexiglas ont été installés, du gel mis à disposition partout, et les équipes de ménage renforcées pour assurer un suivi optimal du protocole sanitaire. "Tous les curistes doivent présenter un PCR négatif d’au moins 72 heures", rajoute également le directeur du centre. Au Mont-Dore, les trois-quarts des curistes viennent soulager leur rhumatisme. Avec un parcours de soin de deux heures chaque matin, les curistes multiplient les ateliers, toujours avec cette quête de soulager les douleurs quotidiennes. Si habituellement, le Mont-Dore compte 10 000 curistes sur une année, aujourd’hui, l’heure est à l’optimisme puisqu’il recense déjà plus de 7 000 réservations.