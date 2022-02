Les curistes sont de retour

Les curistes ont le sourire, ils peuvent de nouveau se déhancher dans l'eau thermale. Beaucoup avaient dû renoncer à leur cure annuelle à cause des restrictions sanitaires et des confinements. C'est notamment le cas d'Annick, une habituée. Les clients d'un spa normand peuvent désormais se faire bichonner. Qu'ils soient recouverts de boue ou qu'ils transpirent dans le sauna, ils en avaient besoin. Jean, lui aussi, attendait cela avec impatience. L'établissement a rouvert au début du mois de février. Le nombre de réservations pour cette année a déjà dépassé celui de 2021. Le directeur des thermes espère un retour à la normale. "On a des tendances similaires aux années de référence", explique Bruno Tola. Les curistes reviennent et cela réjouit les commerçants de la commune, comme un restaurateur. Même chose dans une boutique de biscuits locaux. "Les curistes sont très importants parce qu'ils viennent, ils connaissent nos produits, ils goûtent. Au moment de repartir, ils ramènent des petites douceurs chez eux", explique la responsable. L'établissement affiche complet pour les deux prochains weekends. Ce n'est pas arrivé depuis longtemps. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos