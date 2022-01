Les cygnes désertent le lac d’Annecy

L'emblème du lac d'Annecy attire les touristes même en plein hiver. Un spectacle qu'ils admirent mais pour combien de temps encore. D'après le dernier recensement de la Ligue pour la protection des oiseaux, les cygnes sont deux fois moins nombreux qu'il y a deux ans. "En janvier 2020, il y avait 38 cygnes sur le lac d'Annecy. Le 16 janvier 2022, il reste 17 cygnes", confie Marie-Jo Dutel. Les explications avancées : l'eau serait devenue trop pure et n'offre plus assez de nourriture aux palmipèdes. Ils se mettent donc à pâturer sur les pelouses. Plus vulnérables, les cygnes deviennent des proies faciles pour les renards la nuit et les chiens qui divaguent. Nathalie sensibilise les propriétaires de chiens et leurs avis sont partagés. Vétérinaire, spécialiste de cette espèce protégée, Jean-François Cuveiller dresse un constat alarmant. "Depuis le mois de décembre, on a reçu cinq cygnes. Soit des animaux affaiblis, soit des animaux blessés, soit des animaux décédés. Cela témoigne d'un problème de cohabitation entre les cygnes et les humains", dit-il. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand