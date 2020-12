Les dadas et les coups de gueule de Jean-Pierre Pernaut

La météo, la Pacardie et surtout le sport automobile, c'est tout Jean-Pierre Pernaut en quelques mots. Sébastien Loeb, pilote neuf fois champion du monde des rallyes, le décrit comme "un mec simple et passionné". "On a passé de bons moments et je m'en rappelerai toujours", ajoute-t-il. Malgré sa popularité inégalable, le journaliste sait rester objectif. Hervé Knapick Lemonnier, pilote et ami du journaliste, estime que "Jean-Pierre est à l'antenne comme il est dans la vie, sans aucune restriction". "Et parfois, ça se voit", ajoute Sylvain Millanvoye. Le pilote Jacques Laffite pense qu'il a beaucoup de points communs avec Jean-Pierre Pernaut. "J'adore la voiture, il adore la voiture. J'aime beaucoup son journal car il fait découvrir la France profonde et puis surtout on a un autre point commun : on porte des lunettes tous les deux", a-t-il ajouté en riant. Par ailleurs, les deux hommes aiment la gastronomie française. "J'ai appris à connaître quelqu'un qui est prêt à l'écoute, prêt à parler et souriant", a déclaré Alain Prost, quatre fois champion du monde de Formule 1. "Tu vas nous manquer", conclut le pilote Romain Grosjean.