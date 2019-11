Les danses régionales (1/4) : le fest-noz, un bal typiquement breton

Le fest-noz, un bal typiquement breton, est très prisé à Sainte-Hélène-Sur-Mer, dans le Morbihan. Les Hélénois aiment s'y retrouver pour se divertir, s'amuser et passer du bon temps ensemble. En Bretagne, les fest-noz ont lieu tous les samedis et les fest-deiz, tous les dimanches. A chaque bal, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Les jeunes ne sont pas en reste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.