Les danses régionales (4/4) : le bal occitan, une ambiance conviviale en été comme en hiver

Dans les bals populaires, les danseurs se déchaînent sur tous les rythmes. Notamment sur du Drumul Dracului, une danse joyeuse où on frappe le sol en accélérant sans cesse. A Saint-Martin de Corconac, une église désacralisée fait office de lieu de danse des passionnés. Un groupe de dix musiciens, d'origines variées, créé il y a dix ans, perpétue ce style de bal si apprécié dans la région. En été comme en hiver, les bals occitans réchauffent les cœurs.