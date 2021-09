Les débuts de Matt Pokora au théâtre

C'est au cours d'un déjeuner en vacances que Philippe Lellouche propose à son ami de longue date Matt Pokora de monter sur les planches. "J'ai lu la pièce et j'ai pleuré de rire. Et je me suis dit si je dois faire un truc au théâtre autant faire un truc pour lequel j'ai vraiment ri et pas un truc par défaut", précise le chanteur. Et ça tombait bien, car pour Philippe Lellouche, ce choix était évident. Matt, le comédien en herbe, est très attentif aux recommandations du metteur en scène et découvre certaines contraintes du théâtre. "Tout le langage corporel, il ne faut pas que je le lâche pendant une heure et demie", témoigne-t-il. Avec Estelle Lefébure, le trio fonctionne bien autant en coulisse que sur scène. Le public est conquis. Les grandes ambitions, ce sont celles de deux amis qui ne veulent pas trop grandir. Leur rêve : monter leur karaoké, ce qui est loin de faire plaisir à Estelle Lefébure. Une comédie comme premier essai, c'est ce que souhaitait Matt Pokora et c'est ce qu'a apprécié son nouveau public.