Les décharges sauvages, une véritable plaie

Un habitant jette en moyenne 11,8 kg de déchets par an dans la nature. Un chiffre qui représente 63 000 tonnes sur l'ensemble du territoire. La loi rappelle pourtant que les décharges sauvages sont strictement interdites. Le gouvernement préconise de renforcer le pouvoir du maire, qui est le premier responsable à ce sujet, et autoriserait les caméras de surveillance pour lutter contre ce fléau. Abandonner ses déchets dans la rue est passible d'une amende et d'une peine de prison.