Les déchetteries rouvrent progressivement dans l'Hexagone

Après plusieurs semaines de fermeture, les déchetteries rouvrent progressivement dans l'Hexagone. À Lannilis (Finistère) , les habitants ont attendu ce moment avec impatience. Depuis le début du confinement, certains ont pris soin de leurs jardins et d'autres ont fait le grand ménage. Du coup, de nombreux déchets en sont ressortis : pousse tondue, arbres coupés, bois, métal, carrelage... Quid des conditions sanitaires mises en place dans les déchetteries du Finistère ?