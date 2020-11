Les décorations de Noël égayent les rues de Metz

Les défilés de la Saint-Nicolas et les marchés de Noël seront annulés en Lorraine. Mais jeudi soir, on a donné le coup d'envoi des illuminations à Metz (Moselle). Même si la fête est prévue dans un mois, le Père Noël est déjà arrivé dans la commune toute en lumières. Les rues sont ornées d'un cortège de guirlandes et de motifs sur les bâtiments. Pour de nombreux Messins, il était temps que leur ville s'illumine. En effet, les décorations réchauffent le cœur et font du bien à toute la population. Avec ces temps de confinement, les illuminations à Metz apportent de la joie. De plus, sans le marché de Noël et ses deux millions de visiteurs, l'ambiance ne sera pas la même. Dans la ville, près de 800 points lumineux ont été installés et 123 rues éclairées. Avec le confinement, les rues sont encore vides mais les commerçants espèrent que les lumières de Noël vont inciter les clients à revenir. Dans un parc de la commune, un sentier des lanternes a aussi été installé. Il ne pourra pas accueillir de visiteurs mais sera filmé pour que tout un chacun puisse en profiter.