Les dégâts après les inondations dévastatrices en Sicile

L'eau s'est retirée presque aussi vite qu'elle est montée, laissant derrière elle un triste spectacle. D'ordinaire, cette place du centre-ville de Catane grouille de monde. Aujourd'hui, le bruit n'est pas celui des crieurs du marché. Les habitants nettoient et rangent. Un peu plus loin, une voiture est restée bloquée sous un pont. Sa conductrice a pu en sortir in extremis. Mardi, c'est l'équivalent d'un an de pluie qui est tombé sur la deuxième ville de Sicile. La terrasse de ce restaurant a été engloutie et à l'intérieur, les torrents se sont déversés en cuisine. Ce mercredi matin, le patron est résigné. "On doit tout recommencer. Pandémie, fermeture, tremblement de terre... voilà ou on en est", lance-t-il. Plusieurs denrées partent à la poubelle. Les employés tentent de sauver les machines avant que la pluie ne revienne. Ce mercredi, le temps s'est éclairci mais ce n'est qu'une trêve. Les prévisions météo annoncent un renforcement des intempéries.