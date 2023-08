Les dégâts de la tempête Hilary

Des routes traversées par des torrents de boue, dans cette ville proche de Los Angeles, l'équivalent de six mois de pluie s'est déversé en seulement six heures. Au milieu des palmiers, les habitants tentent de se frayer un chemin, dans des rues inondées. "C'est assez incroyable, je n'ai jamais vu une chose pareille", dit un habitant. Et pour cause, c'est la première tempête d'une telle ampleur en Californie depuis 26 ans. Même la Vallée de la Mort est inondée d'une coulée de boue, l'image est rare. En moyenne, il ne tombe ici que cinq centimètres de pluie par an. Avant d'être requalifié en tempête tropicale en Californie, le cyclone a d'abord touché le Mexique. Des crues encore plus violentes ont fait un mort. Près de 2 000 personnes ont trouvé refuge dans des gymnases et des écoles, principalement, des habitants des quartiers défavorisés. La tempête se dirige maintenant vers le Nord-Ouest des États-Unis, et faiblit d'heure en heure. TF1 | Reportage V. Topenot