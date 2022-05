Les déjections canines peuvent coûter très cher à Bergerac

À Bergerac (Dordogne), une brigade spéciale s’occupe de nettoyer les déjections canines, un scooter entièrement équipé qui tourne dans la ville six jours sur sept. L’engin peut en ramasser jusqu’à douze kilos par jour. Pour réduire le nombre, la municipalité va sanctionner les maîtres de chiens récalcitrants. Une amende de 135 euros et jusqu’à 750 euros en cas de récidive. Pour les propriétaires de chiens, la sanction semble disproportionnée, même si tous ceux que nous avons rencontrés disent nettoyer en cas d’accident. "Moi, je ne ferai pas partie des gens qui paieront l’amende, tout simplement parce que je suis équipé. Les déjections canines doivent être sanctionnées comme le mégot qui est jeté", affirme d’ailleurs l’un d’entre eux. Avec cette amende, qui serait une des plus chères dans le pays pour ce type de délit, la mairie veut surtout dissuader. Il faudra aussi sortir avec deux sacs de ramassage lors des promenades quotidiennes, sans quoi, une amende allant jusqu’à 138 euros pourra être appliquée. TF1 | Reportage Y. Chambon, F. Resbeut