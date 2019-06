Les délais d'attente pour l'accès aux soins, un problème récurrent chez les spécialistes

L'institut CSA tire la sonnette d'alarme sur les grosses différences d'une région à l'autre pour l'accès aux soins. Entre Paris et la Bretagne, les délais d'attente pour un rendez-vous chez un ophtalmo varient de 25 à 135 jours. Avec les journées chargées des spécialistes et la patience des patients mise à rude épreuve, la situation se complique. D'autant plus que la demande en ophtalmologie ne va pas baisser dans les années qui viennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.