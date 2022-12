Les délices des Dentelles de Montmirail

Souvent, lorsque l'on évoque les Dentelles de Montmirail, on lève le nez. Cette chaîne de montagnes et ces lames de calcaire massives impressionnent. Au pied du massif, des vignes nous ont tout de suite attirées. Justine et Valentin Soard, deux cousins, sont nés ici. Ils produisent du muscat, un vin blanc très liquoreux. Ce vin est aussi devenu pour Boris Schrader, chef cuisinier, un ingrédient parfait pour accompagner le foie gras ou un dessert. Au sommet de ses gariguettes, une mousse légère parfumée au muscat. "C'est une explosion en bouche ! Et puis on a le soleil directement", rapporte-t-il. Ce même soleil nous mène jusqu'à Séguret (Vaucluse), un village perché accroché aux Dentelles. Dans les rues, des touristes et un nouvel habitant. Depuis un an, Florian Azas s'est installé en tant que boulanger. Ce Lozérien de 35 ans est arrivé par hasard. D'abord venu pour quelques jours, immédiatement charmé, il est resté. Les Dentelles s'élèvent sur des terres de traditions, mais cela n'empêche pas à la jeunesse de se frayer un chemin. Rien de tel qu'un bon repas et un petit verre face aux Dentelles immuables vieilles de 200 millions d'années. TF1 | Reportage Q. Fichet