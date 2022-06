Les délicieuses cerises noires d'Itxassou

Ce sont de tous petits points rouges sur les pentes verdoyantes du Pays basque. Les cerises d'Itxassou sont bien là. Maryse Cachenaut est en pleine cueillette. La garoua est l'une des sept variétés cultivées par une trentaine de producteurs seulement. Des cerises locales qu'il faut goûter sur place. Pour cause, elles ne se conservent pas plus de deux jours. Un temps abandonnée, la production a été relancée il y a 25 ans. La beltxa, la variété noire, avait presque disparue. Aujourd'hui, c'est la star des confitures. Une façon de conserver ce fruit qui dure très peu de temps. Un savoir-faire artisanal que Maryse a appris aux côtés de sa mère. Mais cette confiture se déguste aussi dans le gâteau basque. C'est l'une des spécialités de Jean-Michel Lavigne. Une pâte sablée garnie de confiture, un peu de patience et le tour est joué. Alors forcément, difficile de résister. Un joli morceau pour savourer toute la douceur des cerises d'Itxassou. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet