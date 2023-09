Les dentellières de Caudry habillent les stars

Ce mardi matin à Caudry (Nord), on ne cache pas sa fierté et on ne finit plus de commenter la dentelle portée par Beyonce lors de son dernier concert. Un savoir-faire toujours unique produit dans ces ateliers par plus de 200 salariés. Pour eux, "c'est une fierté". Fabien est tulliste depuis plus de quinze ans et il veille à la production minutieuse de la dentelle. "Beaucoup rêvent de ça, de pouvoir habiller Kate Middleton, Beyonce ou autres stars mondialement connues", lance-t-il. De Marilyn Monroe en 1953 à Amal Clooney en passant par Kate Middleton, de nombreuses célébrités apprécient le raffinement de la dentelle produite depuis la fin du XIXe siècle. Soixante-dix pourcent de la production de la dentelle rayonnent partout dans le monde. Les plus élégantes femmes de la planète vont continuer de porter le patrimoine industriel du Nord sur leurs épaules. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman