Les dentistes, les grands oubliés des professionnels médicaux ?

Les dentistes n'ont pas été mentionnés parmi les professions médicales et paramédicales qui auront accès aux matériels de protection offerts par l'Etat. Ils sont pourtant des centaines à avoir prêté main-forte à leurs collègues depuis le début de cette lutte en mobilisant toutes leurs ressources. Sans un apport majeur et en grande quantité, il est impossible de rouvrir les cabinets dans de bonnes conditions, a affirmé le chirurgien-dentiste Nicolas Boutin.