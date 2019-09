Les dépôts de déchets dans les centres spécialisés bientôt gratuits pour les professionnels du BTP

Depuis quelques années, les décharges sauvages ne cessent de se multiplier. Les dépôts payants en seraient la cause, du moins en partie. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le gouvernement va rendre gratuit les dépôts dans les centres de tris pour les professionnels du bâtiment. Toutefois, cette gratuité n'est valable que si les déchets sont triés au préalable. Si la solution est facile à mettre en place pour les grandes entreprises, les petits artisans, eux, auront plus de mal à s'organiser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.